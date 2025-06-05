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سعر Akio (AKIO) المباشر لليوم هو USD 0.01235457 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.18M . يتم تحديث سعر AKIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Akio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Akio خلال اليوم هو -4.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 985.79M

أداء سعر Akio (AKIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Akio مقابل USD هو $ -0.00063327250324813 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Akio مقابل USD هو $ -0.0057965443 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Akio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Akio مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00063327250324813 -4.87% 30 يوم $ -0.0057965443 -46.91% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Akio (AKIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Akio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01196142$ 0.01196142 $ 0.01196142 24 ساعة مرتفع $ 0.01315503$ 0.01315503 $ 0.01315503 عالية طوال الوقت $ 0.02464502$ 0.02464502 $ 0.02464502 تغير السعر (1 ساعة) -1.47% تغير السعر (1يوم) -4.87% تغير السعر (7 أيام) -10.30%

معلومات سوق Akio (AKIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: