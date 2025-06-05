سعر Akio (AKIO)
سعر Akio (AKIO) المباشر لليوم هو USD 0.01235457. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.18M. يتم تحديث سعر AKIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Akio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Akio خلال اليوم هو -4.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 985.79M
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خلال اليوم، كان سعر Akio مقابل USD هو $ -0.00063327250324813 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Akio مقابل USD هو $ -0.0057965443 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Akio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Akio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00063327250324813
|-4.87%
|30 يوم
|$ -0.0057965443
|-46.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Akio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.47%
-4.87%
-10.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.
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