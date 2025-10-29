معلومات سعر aiPump (AIPUMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04072074 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) +5.04%

سعر aiPump (AIPUMP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIPUMP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIPUMP على الإطلاق هو $ 0.04072074، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIPUMP +0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.45% على مدار 24 ساعة، و +5.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق aiPump (AIPUMP)

القيمة السوقية $ 100.67K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 240.44K إمداد دورة التداول 418.67M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ aiPump هي $ 100.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIPUMP يبلغ 418.67M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 240.44K.