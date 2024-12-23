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سعر AIOZ Network (AIOZ) المباشر لليوم هو USD 0.939608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06B . يتم تحديث سعر AIOZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIOZ Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.08M - تغيير سعر AIOZ Network خلال اليوم هو +1.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.13B

أداء سعر AIOZ Network (AIOZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIOZ Network مقابل USD هو $ +0.01760018 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIOZ Network مقابل USD هو $ +0.2233380564 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIOZ Network مقابل USD هو $ +1.0433753007 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIOZ Network مقابل USD هو $ +0.4582738007459086 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01760018 +1.91% 30 يوم $ +0.2233380564 +23.77% 60 يوم $ +1.0433753007 +111.04% 90 يوم $ +0.4582738007459086 +95.21%

تحليل سعر AIOZ Network (AIOZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIOZ Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.90574$ 0.90574 $ 0.90574 24 ساعة مرتفع $ 0.970905$ 0.970905 $ 0.970905 عالية طوال الوقت $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) +1.91% تغير السعر (7 أيام) -18.45%

معلومات سوق AIOZ Network (AIOZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: