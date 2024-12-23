سعر AIOZ Network (AIOZ)
سعر AIOZ Network (AIOZ) المباشر لليوم هو USD 0.939608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06B. يتم تحديث سعر AIOZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIOZ Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.08M
- تغيير سعر AIOZ Network خلال اليوم هو +1.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.13B
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خلال اليوم، كان سعر AIOZ Network مقابل USD هو $ +0.01760018 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIOZ Network مقابل USD هو $ +0.2233380564 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIOZ Network مقابل USD هو $ +1.0433753007 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIOZ Network مقابل USD هو $ +0.4582738007459086 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01760018
|+1.91%
|30 يوم
|$ +0.2233380564
|+23.77%
|60 يوم
|$ +1.0433753007
|+111.04%
|90 يوم
|$ +0.4582738007459086
|+95.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIOZ Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
+1.91%
-18.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AIOZ Network is a DePIN for Web3 AI, Storage and Streaming. AIOZ empowers a faster, secure and decentralized future. Powered by a global network of DePINs, AIOZ rewards you for sharing your computational resources for storing, transcoding, and streaming digital media content and powering decentralized AI computation.
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