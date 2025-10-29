معلومات سعر aibrk (AIBRK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00420528$ 0.00420528 $ 0.00420528 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.58% تغير السعر (1يوم) -4.03% تغير السعر (7 أيام) +80.47% تغير السعر (7 أيام) +80.47%

سعر aibrk (AIBRK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIBRK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIBRK على الإطلاق هو $ 0.00420528، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIBRK +2.58% على مدار الساعة الماضية، -4.03% على مدار 24 ساعة، و +80.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق aibrk (AIBRK)

القيمة السوقية $ 675.79K$ 675.79K $ 675.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 675.79K$ 675.79K $ 675.79K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ aibrk هي $ 675.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIBRK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 675.79K.