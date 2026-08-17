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سعر AI Agent Layer المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AIFUN هي 43,966 USD. تابع تحديثات أسعار AIFUN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AI Agent Layer المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AIFUN هي 43,966 USD. تابع تحديثات أسعار AIFUN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AIFUN

معلومات سعر AIFUN

ما هو AIFUN

الوثيقة البيضاء لـ AIFUN

الموقع الرسمي لـ AIFUN

اقتصاد توكن AIFUN

توقعات سعر AIFUN

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شعار AI Agent Layer

سعر AI Agent Layer (AIFUN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AIFUN إلى USD:

$0.00009123
$0.00009123$0.00009123
+6.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار AI Agent Layer (AIFUN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:48:35 (UTC+8)

سعر AI Agent Layer اليوم

السعر المباشر لمشروع AI Agent Layer (AIFUN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIFUN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIFUN.

يحتل AI Agent Layer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,966، مع عرض متداول قدره 481.92M AIFUN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIFUN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.138049، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIFUN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AI Agent Layer (AIFUN)

$ 43.97K
$ 43.97K$ 43.97K

--
----

$ 45.62K
$ 45.62K$ 45.62K

481.92M
481.92M 481.92M

495,312,268.08780825
495,312,268.08780825 495,312,268.08780825

القيمة السوقية الحالية لـ AI Agent Layer هي $ 43.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIFUN يبلغ 481.92M، مع إجمالي عرض 495312268.08780825. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.62K.

سجل سعر AI Agent Layer بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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24 ساعة منخفض
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24 ساعة مرتفع

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$ 0.138049
$ 0.138049$ 0.138049

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0.00%

سجل سعر AI Agent Layer (AIFUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Agent Layer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Agent Layer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Agent Layer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Agent Layer مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-0.48%
60 يوم$ 0-11.83%
90 يوم----

توقعات أسعار AI Agent Layer

AI Agent Layer (AIFUN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AIFUN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAI Agent Layer (AIFUN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AI Agent Layer نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر AI Agent Layer الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AIFUN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AI Agent Layer.

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المصدر AI Agent Layer (AIFUN)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

نبذة عن AI Agent Layer

ما هو سعر AI Agent Layer (AIFUN) اليوم؟

السعر المباشر هو $، مما يعكس حركة سعرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة --%. يتم إعادة حساب هذا الرقم كل بضع ثوانٍ ليعكس التداول في الوقت الحقيقي عبر الأسواق العالمية.

كم عدد رموز AIFUN المتداولة؟

يبلغ المعروض المتداول من AIFUN 481918836.72513384، وهو يمثل الكمية المحتفظ بها حاليًا من قبل الجمهور. يؤثر المعروض المتداول على تحديد السعر والقيمة السوقية، خاصةً بالنسبة للأصول الناشئة.

كم عدد الملاك الذين يمتلكون AI Agent Layer حاليًا؟

يُقدَّر عدد الملاك الفريدين لـ AIFUN عبر الشبكات المدعومة بحوالي -- مالكًا. عادةً ما يشير ارتفاع عدد الملاك إلى تزايد اعتماد الأصل واهتمام المستثمرين به على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ AI Agent Layer اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $43966، مما يضع AI Agent Layer في المرتبة #7158 عالميًا. تساعد القيمة السوقية المستثمرين على فهم الحجم النسبي والنضج النسبي للأصل مقارنةً بالأسهم الأخرى.

ما مدى نشاط تداول AIFUN اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الرمز $-- من حجم التداول. غالبًا ما ترتبط الكميات الأكبر بسيولة أقوى ومشاركة أكبر للمتداولين.

ما الذي يدفع التحرك الأخير لـ AI Agent Layer؟

تتأثر الحركة السعرية الأخيرة بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعنويات السوق وسلوك المستثمرين وأداء الفئة بأكملها ضمن Artificial Intelligence (AI),Launchpad,Base Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad، بالإضافة إلى التحديثات من نظام -- البيئي. كما قد تسهم الأخبار الساخنة أو ارتفاع الاهتمام بالتداول في ذلك أيضًا.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AI Agent Layer

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:48:35 (UTC+8)

تحديثات AI Agent Layer (AIFUN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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