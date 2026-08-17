سعر AI Agent Layer اليوم

السعر المباشر لمشروع AI Agent Layer (AIFUN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIFUN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIFUN.

يحتل AI Agent Layer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,966، مع عرض متداول قدره 481.92M AIFUN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIFUN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.138049، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIFUN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AI Agent Layer (AIFUN)

القيمة السوقية $ 43.97K$ 43.97K $ 43.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K إمداد دورة التداول 481.92M 481.92M 481.92M إجمالي العرض 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825

القيمة السوقية الحالية لـ AI Agent Layer هي $ 43.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIFUN يبلغ 481.92M، مع إجمالي عرض 495312268.08780825. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.62K.