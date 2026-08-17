سعر AgentOS اليوم

السعر المباشر لمشروع AgentOS (AGENTOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGENTOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AGENTOS.

يحتل AgentOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 189,475، مع عرض متداول قدره 100.00B AGENTOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGENTOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AGENTOS بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+9.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AgentOS (AGENTOS)

القيمة السوقية $ 189.48K$ 189.48K $ 189.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 189.48K$ 189.48K $ 189.48K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AgentOS هي $ 189.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGENTOS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.48K.