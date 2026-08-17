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سعر AgentOS المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AGENTOS هي 189,475 USD. تابع تحديثات أسعار AGENTOS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AgentOS المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AGENTOS هي 189,475 USD. تابع تحديثات أسعار AGENTOS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AGENTOS

معلومات سعر AGENTOS

ما هو AGENTOS

الموقع الرسمي لـ AGENTOS

اقتصاد توكن AGENTOS

توقعات سعر AGENTOS

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تعلم

شعار AgentOS

سعر AgentOS (AGENTOS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AGENTOS إلى USD:

$0.0000019
$0.0000019$0.0000019
+2.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار AgentOS (AGENTOS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:47:36 (UTC+8)

سعر AgentOS اليوم

السعر المباشر لمشروع AgentOS (AGENTOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGENTOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AGENTOS.

يحتل AgentOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 189,475، مع عرض متداول قدره 100.00B AGENTOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGENTOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AGENTOS بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+9.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AgentOS (AGENTOS)

$ 189.48K
$ 189.48K$ 189.48K

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$ 189.48K
$ 189.48K$ 189.48K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AgentOS هي $ 189.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGENTOS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.48K.

سجل سعر AgentOS بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+2.76%

+9.32%

+9.32%

سجل سعر AgentOS (AGENTOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AgentOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgentOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgentOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgentOS مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.76%
30 يوم$ 0+20.21%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار AgentOS

AgentOS (AGENTOS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AGENTOS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAgentOS (AGENTOS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AgentOS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر AgentOS الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AGENTOS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AgentOS.

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المصدر AgentOS (AGENTOS)

الموقع الرسمي

الفئة :

Robinhood Ecosystem

نبذة عن AgentOS

ما هو سعر السوق الحالي لـ AgentOS؟

تبلغ قيمة AgentOS $، مع تحرك بنسبة 2.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ AGENTOS؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ AGENTOS. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط AgentOS على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ AGENTOS؟

تبلغ الكمية المتداولة 100000000000.0، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ AgentOS؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء AGENTOS بالمنافسين من فئة Robinhood Ecosystem؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Robinhood Ecosystem، يتأثر زخم AGENTOS بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AgentOS

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:47:36 (UTC+8)

تحديثات AgentOS (AGENTOS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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