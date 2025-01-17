سعر AgentMe (AGME)
سعر AgentMe (AGME) المباشر لليوم هو USD 0.00101237. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M. يتم تحديث سعر AGME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AgentMe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.15K
- تغيير سعر AgentMe خلال اليوم هو +3.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر AgentMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgentMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgentMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgentMe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AgentMe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.91%
+3.47%
-25.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0
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