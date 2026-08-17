سعر AgentLISA اليوم

السعر المباشر لمشروع AgentLISA (LISA) اليوم هو $ 0.00100244، مع تغير بنسبة 0.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LISA الحالي إلى USD هو $ 0.00100244 لكل LISA.

يحتل AgentLISA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 216,753، مع عرض متداول قدره 216.23M LISA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LISA بين $ 0 (أدنى) و$ 0.0010533 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.203388، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LISA بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-10.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 614.84.

معلومات سوق AgentLISA (LISA)

القيمة السوقية $ 216.75K$ 216.75K $ 216.75K الحجم (24 ساعة) $ 614.84$ 614.84 $ 614.84 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M إمداد دورة التداول 216.23M 216.23M 216.23M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AgentLISA هي $ 216.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 614.84. العرض المتداول لـ LISA يبلغ 216.23M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.00M.