سعر AgentBounty Token اليوم

السعر المباشر لمشروع AgentBounty Token (BOUNTY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOUNTY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOUNTY.

يحتل AgentBounty Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,158، مع عرض متداول قدره 100.00B BOUNTY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOUNTY بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOUNTY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AgentBounty Token (BOUNTY)

القيمة السوقية $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AgentBounty Token هي $ 20.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOUNTY يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.16K.