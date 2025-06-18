سعر AGENT (AGENT)
سعر AGENT (AGENT) المباشر لليوم هو USD 0.00355328. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.67M. يتم تحديث سعر AGENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AGENT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AGENT خلال اليوم هو +27.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AGENT مقابل USD هو $ +0.00076453 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGENT مقابل USD هو $ -0.0016671645 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGENT مقابل USD هو $ -0.0010241857 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGENT مقابل USD هو $ -0.005157573042033754 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00076453
|+27.41%
|30 يوم
|$ -0.0016671645
|-46.91%
|60 يوم
|$ -0.0010241857
|-28.82%
|90 يوم
|$ -0.005157573042033754
|-59.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.39%
+27.41%
-7.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.
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