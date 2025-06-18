احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AGENT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AGENT.

سعر AGENT (AGENT) المباشر لليوم هو USD 0.00355328 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.67M . يتم تحديث سعر AGENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AGENT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AGENT خلال اليوم هو +27.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AGENT (AGENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AGENT مقابل USD هو $ +0.00076453 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AGENT مقابل USD هو $ -0.0016671645 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AGENT مقابل USD هو $ -0.0010241857 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AGENT مقابل USD هو $ -0.005157573042033754 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00076453 +27.41% 30 يوم $ -0.0016671645 -46.91% 60 يوم $ -0.0010241857 -28.82% 90 يوم $ -0.005157573042033754 -59.20%

تحليل سعر AGENT (AGENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00276391$ 0.00276391 $ 0.00276391 24 ساعة مرتفع $ 0.00366632$ 0.00366632 $ 0.00366632 عالية طوال الوقت $ 0.01706934$ 0.01706934 $ 0.01706934 تغير السعر (1 ساعة) +7.39% تغير السعر (1يوم) +27.41% تغير السعر (7 أيام) -7.18%

معلومات سوق AGENT (AGENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: