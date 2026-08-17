سعر AgenC اليوم

السعر المباشر لمشروع AgenC (AGENC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGENC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AGENC.

يحتل AgenC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 651,148، مع عرض متداول قدره 999.95M AGENC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGENC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00354655، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AGENC بمقدار +1.61% خلال الساعة الماضية و-15.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.43K.

معلومات سوق AgenC (AGENC)

القيمة السوقية $ 651.15K$ 651.15K $ 651.15K الحجم (24 ساعة) $ 36.43K$ 36.43K $ 36.43K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 651.15K$ 651.15K $ 651.15K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,953,786.52358 999,953,786.52358 999,953,786.52358

القيمة السوقية الحالية لـ AgenC هي $ 651.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.43K. العرض المتداول لـ AGENC يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999953786.52358. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 651.15K.