سعر AGAWA (AGAWA)
سعر AGAWA (AGAWA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.88K. يتم تحديث سعر AGAWA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AGAWA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AGAWA خلال اليوم هو -10.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر AGAWA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGAWA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGAWA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGAWA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.23%
|30 يوم
|$ 0
|-59.49%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AGAWA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-10.23%
-32.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new.
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