سعر Agartha اليوم

السعر المباشر لمشروع Agartha (AGARTHA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGARTHA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AGARTHA.

يحتل Agartha حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,865، مع عرض متداول قدره 999.73M AGARTHA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGARTHA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AGARTHA بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و+0.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Agartha (AGARTHA)

القيمة السوقية $ 42.87K$ 42.87K $ 42.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.87K$ 42.87K $ 42.87K إمداد دورة التداول 999.73M 999.73M 999.73M إجمالي العرض 999,734,554.959419 999,734,554.959419 999,734,554.959419

القيمة السوقية الحالية لـ Agartha هي $ 42.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGARTHA يبلغ 999.73M، مع إجمالي عرض 999734554.959419. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.87K.