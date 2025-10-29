معلومات سعر Affyn (FYN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00116499 $ 0.00116499 $ 0.00116499 24 ساعة منخفض $ 0.00126028 $ 0.00126028 $ 0.00126028 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00116499$ 0.00116499 $ 0.00116499 24 ساعة مرتفع $ 0.00126028$ 0.00126028 $ 0.00126028 عالية طوال الوقت $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +6.24% تغير السعر (7 أيام) +11.50% تغير السعر (7 أيام) +11.50%

سعر Affyn (FYN) في الوقت الحقيقي هو $0.00125651. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FYN بين أدنى سعر $ 0.00116499 وأعلى سعر $ 0.00126028، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFYN على الإطلاق هو $ 1.84، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FYN -0.03% على مدار الساعة الماضية، +6.24% على مدار 24 ساعة، و +11.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Affyn (FYN)

القيمة السوقية $ 483.27K$ 483.27K $ 483.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M إمداد دورة التداول 383.92M 383.92M 383.92M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Affyn هي $ 483.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FYN يبلغ 383.92M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.26M.