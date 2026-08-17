سعر affine اليوم

السعر المباشر لمشروع affine (SN120) اليوم هو $ 11.11، مع تغير بنسبة 1.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN120 الحالي إلى USD هو $ 11.11 لكل SN120.

يحتل affine حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,680,699، مع عرض متداول قدره 3.84M SN120. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN120 بين $ 10.94 (أدنى) و$ 11.3 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 30.83، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.138582.

على المدى القصير، تحرك SN120 بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-6.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 311.87K.

معلومات سوق affine (SN120)

القيمة السوقية $ 42.68M$ 42.68M $ 42.68M الحجم (24 ساعة) $ 311.87K$ 311.87K $ 311.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.68M$ 42.68M $ 42.68M إمداد دورة التداول 3.84M 3.84M 3.84M إجمالي العرض 3,841,190.055922383 3,841,190.055922383 3,841,190.055922383

القيمة السوقية الحالية لـ affine هي $ 42.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 311.87K. العرض المتداول لـ SN120 يبلغ 3.84M، مع إجمالي عرض 3841190.055922383. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.68M.