سعر Aeternity اليوم

السعر المباشر لمشروع Aeternity (AE) اليوم هو $ 0.00484077، مع تغير بنسبة 0.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AE الحالي إلى USD هو $ 0.00484077 لكل AE.

يحتل Aeternity حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,121,113، مع عرض متداول قدره 438.17M AE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AE بين $ 0.00478982 (أدنى) و$ 0.00485888 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.69، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00246856.

على المدى القصير، تحرك AE بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-3.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 274.12.

معلومات سوق Aeternity (AE)

القيمة السوقية $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M الحجم (24 ساعة) $ 274.12$ 274.12 $ 274.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M إمداد دورة التداول 438.17M 438.17M 438.17M إجمالي العرض 536,306,702.0 536,306,702.0 536,306,702.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aeternity هي $ 2.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 274.12. العرض المتداول لـ AE يبلغ 438.17M، مع إجمالي عرض 536306702.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.60M.