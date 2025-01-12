سعر Adillo (ADILLO)
سعر Adillo (ADILLO) المباشر لليوم هو USD 0.00222071. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.17M. يتم تحديث سعر ADILLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Adillo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.54K
- تغيير سعر Adillo خلال اليوم هو +9.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.53M
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خلال اليوم، كان سعر Adillo مقابل USD هو $ +0.00020086 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Adillo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Adillo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Adillo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020086
|+9.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Adillo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
+9.94%
+44.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Armadillo, nicknamed $ADILLO, comes from the same zoo as Moodeng. Being an endangered species, $ADILLO has captured the hearts of countless visitors. There have been many adoption requests from people all over the world, but the most surprising offer came from a laid-back individual who offered millions just to take a photo with him. While others offered smaller amounts to adopt $ADILLO, this man was determined to spend a fortune for a single picture.
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