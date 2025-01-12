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سعر Adillo (ADILLO) المباشر لليوم هو USD 0.00222071 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.17M . يتم تحديث سعر ADILLO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Adillo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.54K - تغيير سعر Adillo خلال اليوم هو +9.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.53M

أداء سعر Adillo (ADILLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Adillo مقابل USD هو $ +0.00020086 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Adillo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Adillo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Adillo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020086 +9.94% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Adillo (ADILLO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Adillo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0018461$ 0.0018461 $ 0.0018461 24 ساعة مرتفع $ 0.00275553$ 0.00275553 $ 0.00275553 عالية طوال الوقت $ 0.00544262$ 0.00544262 $ 0.00544262 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) +9.94% تغير السعر (7 أيام) +44.81%

معلومات سوق Adillo (ADILLO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: