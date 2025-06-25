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سعر aaa cat (AAA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 954.03K . يتم تحديث سعر AAA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق aaa cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر aaa cat خلال اليوم هو +10.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر aaa cat (AAA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aaa cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر aaa cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر aaa cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر aaa cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.53% 30 يوم $ 0 -38.59% 60 يوم $ 0 -42.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر aaa cat (AAA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر aaa cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00367516$ 0.00367516 $ 0.00367516 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) +10.53% تغير السعر (7 أيام) -11.74%

معلومات سوق aaa cat (AAA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: