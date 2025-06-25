سعر aaa cat (AAA)
سعر aaa cat (AAA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 954.03K. يتم تحديث سعر AAA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق aaa cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر aaa cat خلال اليوم هو +10.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر aaa cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aaa cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aaa cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aaa cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.53%
|30 يوم
|$ 0
|-38.59%
|60 يوم
|$ 0
|-42.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر aaa cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
+10.53%
-11.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Drippy stumbled upon this epic image of a black cat on Friday the 13th posted buy Sui Name Service and thought, "Wow, this would make a fire meme coin!" With all the buzz about Move Pump, Drippy wanted to test the meme creation tool on the platform. He created the token as a test and degens started to buy. He then posted it on his X account and all the Sui degens pushed it to complete the bonding curve within minutes. Now aaaCat is the fastest growing meme coin on Sui Network
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