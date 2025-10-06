سعر YZY المباشر اليوم هو 0.3927 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YZY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YZY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر YZY المباشر اليوم هو 0.3927 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YZY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YZY بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار YZY

YZY السعر(YZY)

السعر المباشر لـ 1 YZY إلى USD:

$0.3927
-0.55%1D
USD
مخطط أسعار YZY (YZY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:10:29 (UTC+8)

معلومات سعر YZY (YZY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.3874
24 ساعة منخفض
$ 0.4018
24 ساعة مرتفع

$ 0.3874
$ 0.4018
$ 3.1581037257728988
$ 0.19323573050067985
+0.12%

-0.54%

-1.01%

-1.01%

سعر YZY (YZY) في الوقت الحقيقي هو $ 0.3927. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YZY بين أدنى سعر $ 0.3874 وأعلى سعر $ 0.4018، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYZY على الإطلاق هو $ 3.1581037257728988، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.19323573050067985.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YZY +0.12% على مدار الساعة الماضية، -0.54% على مدار 24 ساعة، و -1.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق YZY (YZY)

No.292

$ 117.81M
$ 58.04K
$ 392.70M
300.00M
1,000,000,000
999,999,718.957069
29.99%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ YZY هي $ 117.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.04K. العرض المتداول لـ YZY يبلغ 300.00M، مع إجمالي عرض 999999718.957069. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 392.70M.

سجل سعر YZY (YZY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار YZY لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.002172-0.54%
30 يوم$ -0.0263-6.28%
60 يوم$ -0.1443-26.88%
90 يوم$ -0.1073-21.46%
تغير سعر YZY اليوم

سجل اليوم YZY تغيرًا $ -0.002172 (-0.54%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر YZY لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0263 (-6.28%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر YZY لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد YZY تغييرًا في $ -0.1443 (-26.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر YZY لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1073 (-21.46%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة YZY (YZY)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار YZY.

ما هو YZY ( YZY )

YZY Money هو مفهوم يجعلك تحت السيطرة، خاليًا من السلطة المركزية.

متوفر YZY على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك YZY الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين YZYلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول YZY على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء YZY سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر YZY (USD)

كم ستكون قيمة YZY (YZY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك YZY (YZY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة YZY.

تحقق الآن من توقعات سعر YZY!

توكنوميكس YZY (YZY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس YZY (YZY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YZY والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء YZY ( YZY )

هل تبحث عن كيفية شراء YZY؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء YZY على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة YZY إلى العملات المحلية

YZY المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ YZY، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب YZY الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول YZY

كم يساوي YZY (YZY) اليوم؟
سعر YZY المباشر في USD هو USD 0.3927، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر YZY إلى USD الحالي؟
سعر YZY إلى USD الحالي هو $ 0.3927. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ YZY ؟
القيمة السوقية لعملة YZY هي $ 117.81M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن YZY؟
العرض المتداول لتوكن YZY هو 300.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YZY؟
حقق YZY سعرًا قياسيًا قدره 3.1581037257728988 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YZY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.19323573050067985 YZY.
ما هو حجم تداول YZY؟
حجم تداول YZY المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 58.04K USD.
هل سترتفع YZY هذا العام؟
قد يرتفع YZY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YZY لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات YZY (YZY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

