استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع XMoney نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.04809 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد XMoney نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.050494 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر XMN هو $ 0.053019 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر XMN هو $ 0.055670 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XMN في عام 2029 هو $ 0.058453 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XMN في عام 2030 هو $ 0.061376 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر XMoney نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.099975.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر XMoney نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.162849.