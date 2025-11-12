xMoney (XMN) هو توكين متعدد الوظائف ومتوافق مع MiCA، صُمم لربط التمويل التقليدي بالابتكار في البلوكشين. يتم تضمين XMN مباشرة في البنية التحتية للمدفوعات المرخصة والمنظمة التابعة لـ xMoney، مما يُمكِّن التجار والمستهلكين من إجراء المعاملات بسرعة، بثقة، ووفقًا للوضوح التنظيمي. توفر xMoney نظامًا بيئيًا موحدًا يجمع المدفوعات بالعملات الورقية والعملات المشفّرة، إصدار البطاقات، تسوية بالـ stablecoin، وحلول on/off‑ramp. بدمج XMN كالتوكين الأساسي للاستخدام، تقدّم المنصة فوائد ملموسة لكل من التجار والمستخدمين. يمكن للتجار الوصول إلى رسوم معاملات منخفضة، مدفوعات مدمجة مع برامج الولاء، وخيارات تسوية قائمة على التوكن، بينما يكسب المستهلكون مكافآت ويشاركون في الحوكمة. على عكس معظم التوكينات ذات الفائدة، فإن XMN لديه اعتماد في العالم الحقيقي من اليوم الأول. إنه مدمج بالفعل في البوابة المنظمة للدفع والخدمات التابعة لـ xMoney التي تستخدمها الشركات في جميع أنحاء أوروبا. تصميمه يتبع إطار MiCA في الاتحاد الأوروبي، مما يضمن الامتثال والشفافية، ويُرسّخ المصداقية لدى البورصات والمؤسسات والتجار في جميع أنحاء العالم.