توكنوميكس XL1 (XL1)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول XL1 (XL1)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 17:45:47 (UTC+8)
USD

توكنوميكس XL1 (XL1) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XL1 (XL1)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 4.11M
$ 4.11M
إجمالي العرض:
$ 38.00B
$ 38.00B
العرض المتداول:
$ 5.74B
$ 5.74B
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 27.20M
$ 27.20M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.0051751
$ 0.0051751
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.000719383045304056
$ 0.000719383045304056
السعر الحالي:
$ 0.0007158
$ 0.0007158

معلومات XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

الموقع الرسمي:
https://xyo.network
الوثيقة البيضاء:
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
مستكشف الكتل:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

توكنوميكس XL1 (XL1): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس XL1 (XL1) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن XL1 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XL1 التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XL1، استكشف السعر المباشر لتوكن XL1!

كيفية شراء XL1

هل أنت مهتم بإضافة XL1 (XL1) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء XL1 ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر XL1 (XL1)

يساعد تحليل تاريخ أسعار XL1 المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر XL1

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه XL1؟ تجمع صفحة توقعات أسعار XL1 الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

