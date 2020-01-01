توكنوميكس Electra Protocol (XEP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Electra Protocol (XEP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Electra Protocol (XEP) بروتوكول XEP هو جوهر نظام بيئي قوي مدعوم بالمجتمع، ومصمم للنمو والابتكار. يوفر بلوكتشين بروتوكول Electra (الطبقة الأولى) الأساس لتداول سلس وآمن، في حين تجعل تقنية OmniXEP للطبقة الثانية السريعة، والعقود الذكية غير القابلة للكسر، والرسوم المنخفضة للغاية، عملية البناء والتداول سهلة للغاية. مع دمج ElectraDEX، يصبح إنشاء وتبادل التوكن أمرًا بسيطًا. سواء كنت مطورًا أو مبتكرًا، فإنك مدعو للبناء على XEP والمشاركة في هذا المستقبل اللامركزي الموقع الرسمي: https://electraprotocol.com الوثيقة البيضاء: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 اشتر XEP الآن!

توكنوميكس Electra Protocol (XEP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Electra Protocol (XEP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M إجمالي العرض: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B العرض المتداول: $ 18.24B $ 18.24B $ 18.24B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 السعر الحالي: $ 0.0002056 $ 0.0002056 $ 0.0002056 معرفة المزيد عن سعر Electra Protocol (XEP)

توكنوميكس Electra Protocol (XEP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Electra Protocol (XEP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XEP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XEP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XEP، استكشف السعر المباشر لتوكن XEP!

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