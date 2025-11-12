توكنوميكس Falcon Finance (USDF)

توكنوميكس Falcon Finance (USDF)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Falcon Finance (USDF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 18:05:04 (UTC+8)
USD

توكنوميكس Falcon Finance (USDF) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Falcon Finance (USDF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
إجمالي العرض:
$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B
العرض المتداول:
$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 3.4875
$ 3.4875$ 3.4875
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203
السعر الحالي:
$ 0.9983
$ 0.9983$ 0.9983

معلومات Falcon Finance (USDF)

مشروع Falcon Finance هو بروتوكول دولار اصطناعي من الجيل التالي، مصمم لتوفير عوائد مستدامة وتنافسية في جميع ظروف السوق. وببناءها على أطر عمل مؤسسية لإدارة المخاطر، وقائمة على الشفافية، تضع Falcon Finance معيارًا جديدًا للأصول الاصطناعية في التمويل اللامركزي.

الموقع الرسمي:
https://falcon.finance/
الوثيقة البيضاء:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
مستكشف الكتل:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

توكنوميكس Falcon Finance (USDF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Falcon Finance (USDF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن USDF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDF التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDF، استكشف السعر المباشر لتوكن USDF!

كيفية شراء USDF

هل أنت مهتم بإضافة Falcon Finance (USDF) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء USDF ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر Falcon Finance (USDF)

يساعد تحليل تاريخ أسعار USDF المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر USDF

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه USDF؟ تجمع صفحة توقعات أسعار USDF الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

لماذا عليك اختيار MEXC؟

MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.

أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة
أسرع إدراج التوكن في CEXs
#1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة
أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7
شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم
حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط
mc_how_why_title
اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT: طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو!

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية