سعر True اليوم

السعر المباشر لمشروع True (TRUE) اليوم هو $ 0.01535458، مع تغير بنسبة 21.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRUE الحالي إلى USD هو $ 0.01535458 لكل TRUE.

يحتل True حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,361,538، مع عرض متداول قدره 88.69M TRUE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRUE بين $ 0.01367654 (أدنى) و$ 0.0197291 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.260162، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01233754.

على المدى القصير، تحرك TRUE بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-37.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق True (TRUE)

القيمة السوقية $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M إمداد دورة التداول 88.69M 88.69M 88.69M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ True هي $ 1.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRUE يبلغ 88.69M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.54M.