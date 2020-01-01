توكنوميكس Shiba Inu Treat (TREAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shiba Inu Treat (TREAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shiba Inu Treat (TREAT) تعرف على Treat، التوكن الأخير في نظام Shiba Inu البيئي الشهير، المصمم لتقديم مكافآت معاملات والوصول إلى أكثر من 30 تقنية متقدمة تشكل نظام التشغيل لشبكة Shiba Network State. تشمل هذه الابتكارات الرائدة تقنيات DeFi المبتكرة، وKarna، وAura، وReputation، والهوية اللامركزية، وأطر الذكاء الاصطناعي، والتشفير الكامل المتماثل، بالإضافة إلى عناصر غامرة ضمن ميتافيرس Shiba Inu، والمزيد. إلى جانب دوره في تمكين التكنولوجيا، يعمل Treat أيضًا كتوكن حوكمة، يوجه استراتيجيات الابتكار والتسويق لشبكة Shiba Network State. وبذلك، يعزز مكانة Shiba Inu كأكثر من مجرد عملة ميم، ليكشف عن مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية تأثيرًا في العالم وقوة حقيقية في مجال التكنولوجيا. الموقع الرسمي: https://www.shib.io الوثيقة البيضاء: https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances اشتر TREAT الآن!

توكنوميكس Shiba Inu Treat (TREAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shiba Inu Treat (TREAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001289732258534622 $ 0.001289732258534622 $ 0.001289732258534622 السعر الحالي: $ 0.002205 $ 0.002205 $ 0.002205 معرفة المزيد عن سعر Shiba Inu Treat (TREAT)

توكنوميكس Shiba Inu Treat (TREAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shiba Inu Treat (TREAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TREAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TREAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TREAT، استكشف السعر المباشر لتوكن TREAT!

كيفية شراء TREAT هل أنت مهتم بإضافة Shiba Inu Treat (TREAT) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء TREAT ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء TREAT على MEXC الآن!

تاريخ سعر Shiba Inu Treat (TREAT) يساعد تحليل تاريخ أسعار TREAT المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار TREAT الآن!

توقعات سعر TREAT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه TREAT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار TREAT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر TREAT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!