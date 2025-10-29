استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع IShares 20 Year ETF نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 92.65 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد IShares 20 Year ETF نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 97.2825 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر TLTON هو $ 102.1466 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر TLTON هو $ 107.2539 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TLTON في عام 2029 هو $ 112.6166 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TLTON في عام 2030 هو $ 118.2474 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IShares 20 Year ETF نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 192.6126.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر IShares 20 Year ETF نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 313.7457.