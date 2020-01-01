توكنوميكس TAP Protocol (TAP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TAP Protocol (TAP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TAP Protocol (TAP) يعمل بروتوكول Tap على إحداث ثورة في البيتكوين من خلال أول عقد ذكي أصلي للبيتكوين يصل مباشرة إلى UTXO على الطبقة الأولى من البيتكوين. من خلال التكامل السلس، يتيح Tap جسرًا بين الإيثيريوم والبيتكوين، مما يسمح بمبادلات البيتكوين الأصلي غير المسبوق ووظائف السلسلة المتبادلة. الموقع الرسمي: https://www.tap-protocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454 اشتر TAP الآن!

توكنوميكس TAP Protocol (TAP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TAP Protocol (TAP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.99M $ 6.99M $ 6.99M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 12.15 $ 12.15 $ 12.15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 السعر الحالي: $ 0.333 $ 0.333 $ 0.333 معرفة المزيد عن سعر TAP Protocol (TAP)

توكنوميكس TAP Protocol (TAP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TAP Protocol (TAP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TAP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TAP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TAP، استكشف السعر المباشر لتوكن TAP!

كيفية شراء TAP هل أنت مهتم بإضافة TAP Protocol (TAP) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء TAP ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء TAP على MEXC الآن!

تاريخ سعر TAP Protocol (TAP) يساعد تحليل تاريخ أسعار TAP المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار TAP الآن!

توقعات سعر TAP هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه TAP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار TAP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر TAP الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!