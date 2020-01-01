توكنوميكس Streamflow (STREAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Streamflow (STREAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Streamflow (STREAM) Streamflow عبارة عن بنية أساسية آمنة وسهلة الاستخدام وقوية لإنشاء وتوزيع التوكن من الإنشاء حتى النضج. تتضمن مجموعة منتجات Streamflow ميزات مثل: رواتب مشفرة أصلية. عمليات إنزال جوي واسعة النطاق (مكتسبة) بدون تعليمات برمجية. منح التوكن. أقفال التوكن (وأقفال LP). لوحات معلومات المجتمع. تخزين توكن SPL. منصة الإطلاق (قريبًا). سوق ثانوية للأصول الرقمية (قريبًا). الموقع الرسمي: https://streamflow.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M اشتر STREAM الآن!

توكنوميكس Streamflow (STREAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Streamflow (STREAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 134.51M $ 134.51M $ 134.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 43.13M $ 43.13M $ 43.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3504 $ 0.3504 $ 0.3504 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 السعر الحالي: $ 0.04313 $ 0.04313 $ 0.04313 معرفة المزيد عن سعر Streamflow (STREAM)

توكنوميكس Streamflow (STREAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Streamflow (STREAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STREAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STREAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STREAM، استكشف السعر المباشر لتوكن STREAM!

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