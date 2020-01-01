توكنوميكس Spain National Fan (SNFT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Spain National Fan (SNFT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Spain National Fan (SNFT) The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. الموقع الرسمي: https://www.bitci.com/ مستكشف الكتل: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers اشتر SNFT الآن!

توكنوميكس Spain National Fan (SNFT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Spain National Fan (SNFT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 603.51K $ 603.51K $ 603.51K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 السعر الحالي: $ 0.02635 $ 0.02635 $ 0.02635 معرفة المزيد عن سعر Spain National Fan (SNFT)

توكنوميكس Spain National Fan (SNFT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Spain National Fan (SNFT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SNFT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SNFT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SNFT، استكشف السعر المباشر لتوكن SNFT!

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