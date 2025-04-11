شعار Slingshot

Slingshot السعر(SLING)

USD

مخطط أسعار Slingshot (SLING) المباشر

$0.009478
$0.009478$0.009478
+9.33%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SLING

السعر الحالي لـ Slingshot (SLING) اليوم هو 0.009476 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 1.77M USD. يتم تحديث سعر من SLING إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Slingshot:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 199.62K USD
- تغير سعر Slingshot خلال اليوم هو +9.33%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 186.47M USD

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SLING أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Slingshot لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00080883+9.33%
30 يوم$ +0.001976+26.34%
60 يوم$ +0.001976+26.34%
90 يوم$ +0.001976+26.34%
تغير سعر Slingshot اليوم

سجل اليوم SLING تغيرًا $ +0.00080883 (+9.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Slingshot لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001976 (+26.34%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Slingshot لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SLING تغييرًا في $ +0.001976 (+26.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Slingshot لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.001976 (+26.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SLING معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Slingshot: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.008178
$ 0.008178$ 0.008178

$ 0.010417
$ 0.010417$ 0.010417

$ 0.07452
$ 0.07452$ 0.07452

-0.72%

+9.33%

-6.71%

SLING معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 199.62K
$ 199.62K$ 199.62K

186.47M
186.47M 186.47M

ما هو Slingshot ( SLING )

إن Slingshot، هي منصة إطلاق ألعاب روبلوكس والذكاء الاصطناعي. Slingshot منصة ألعاب ثورية تتيح لك امتلاك لعبة جديدة بقيمة مليار دولار. لأول مرة، يمكن للاعبين التعاون مع المبدعين والمؤثرين لرسم مسار ألعابهم المفضلة وجني ثمار نجاحهم. من خلال امتلاك الألعاب بشكل مشترك من خلال نموذج توكن $SLING المبتكر، ستكون لك حصة حقيقية في نجاحها. Slingshot لا يقتصر على إطلاق الألعاب فحسب، بل يُطلق حقوق ملكية فكرية حقيقية.

متوفر Slingshot على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Slingshot الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Slingshot سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Slingshot

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Slingshot، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SLING؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSlingshot.

سجل أسعار Slingshot

يوفر تتبع مسار سعر SLING معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SLING. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Slingshot.

كيفية شراء Slingshot ( SLING )

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عملة SLING إلى العملات المحلية

1 SLING إلى VND
242.974116
1 SLING إلى AUD
A$0.01497208
1 SLING إلى GBP
0.00720176
1 SLING إلى EUR
0.00824412
1 SLING إلى USD
$0.009476
1 SLING إلى MYR
RM0.04188392
1 SLING إلى TRY
0.36018276
1 SLING إلى JPY
¥1.35231996
1 SLING إلى RUB
0.803091
1 SLING إلى INR
0.81455696
1 SLING إلى IDR
Rp157.93327016
1 SLING إلى KRW
13.51779828
1 SLING إلى PHP
0.54183768
1 SLING إلى EGP
￡E.0.48573976
1 SLING إلى BRL
R$0.05552936
1 SLING إلى CAD
C$0.01307688
1 SLING إلى BDT
1.148965
1 SLING إلى NGN
15.06513432
1 SLING إلى UAH
0.39145356
1 SLING إلى VES
Bs0.672796
1 SLING إلى PKR
Rs2.65129004
1 SLING إلى KZT
4.88696272
1 SLING إلى THB
฿0.317446
1 SLING إلى TWD
NT$0.30759096
1 SLING إلى AED
د.إ0.03477692
1 SLING إلى CHF
Fr0.00767556
1 SLING إلى HKD
HK$0.073439
1 SLING إلى MAD
.د.م0.08793728
1 SLING إلى MXN
$0.19217328

Slingshot المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Slingshot، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Slingshot الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

SLING
USD

1 SLING = 0.009476 USD

تداول

USDTSLING
$0.009476
$0.009476$0.009476
+9.22%

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