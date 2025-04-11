ما هو Slingshot ( SLING )
إن Slingshot، هي منصة إطلاق ألعاب روبلوكس والذكاء الاصطناعي. Slingshot منصة ألعاب ثورية تتيح لك امتلاك لعبة جديدة بقيمة مليار دولار. لأول مرة، يمكن للاعبين التعاون مع المبدعين والمؤثرين لرسم مسار ألعابهم المفضلة وجني ثمار نجاحهم. من خلال امتلاك الألعاب بشكل مشترك من خلال نموذج توكن $SLING المبتكر، ستكون لك حصة حقيقية في نجاحها. Slingshot لا يقتصر على إطلاق الألعاب فحسب، بل يُطلق حقوق ملكية فكرية حقيقية.
متوفر Slingshot على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Slingshot الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
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توقع سعر Slingshot
تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Slingshot، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SLING؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSlingshot.
سجل أسعار Slingshot
يوفر تتبع مسار سعر SLING معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SLING. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Slingshot.
كيفية شراء Slingshot ( SLING )
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عملة SLING إلى العملات المحلية
Slingshot المورد
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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Slingshot
سعر Slingshot (SLING) المباشر هو USD 0.009476.
القيمة السوقية الحالية لعملة Slingshot هي $ 1.77M USD. يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة SLING في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو
0.009476 USD.
العرض المتداول الحالي لعملة Slingshot (SLING)، هو USD 186.47M.
اعتبارًا من 2025-04-14، أعلى سعر لعملة Slingshot (SLING) هو USD 0.07452.
حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Slingshot (SLING) هو $ 199.62K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.
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