توكنوميكس Slingshot (SLING) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Slingshot (SLING)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Slingshot (SLING) إن Slingshot، هي منصة إطلاق ألعاب روبلوكس والذكاء الاصطناعي. Slingshot منصة ألعاب ثورية تتيح لك امتلاك لعبة جديدة بقيمة مليار دولار. لأول مرة، يمكن للاعبين التعاون مع المبدعين والمؤثرين لرسم مسار ألعابهم المفضلة وجني ثمار نجاحهم. من خلال امتلاك الألعاب بشكل مشترك من خلال نموذج توكن $SLING المبتكر، ستكون لك حصة حقيقية في نجاحها. Slingshot لا يقتصر على إطلاق الألعاب فحسب، بل يُطلق حقوق ملكية فكرية حقيقية. الموقع الرسمي: https://slingshotdao.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE اشتر SLING الآن!

توكنوميكس Slingshot (SLING) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Slingshot (SLING)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 152.66K $ 152.66K $ 152.66K إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 186.47M $ 186.47M $ 186.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.07452 $ 0.07452 $ 0.07452 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 السعر الحالي: $ 0.0008187 $ 0.0008187 $ 0.0008187 معرفة المزيد عن سعر Slingshot (SLING)

توكنوميكس Slingshot (SLING): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Slingshot (SLING) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SLING التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SLING التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SLING، استكشف السعر المباشر لتوكن SLING!

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