SLING

إن Slingshot، هي منصة إطلاق ألعاب روبلوكس والذكاء الاصطناعي. Slingshot منصة ألعاب ثورية تتيح لك امتلاك لعبة جديدة بقيمة مليار دولار. لأول مرة، يمكن للاعبين التعاون مع المبدعين والمؤثرين لرسم مسار ألعابهم المفضلة وجني ثمار نجاحهم. من خلال امتلاك الألعاب بشكل مشترك من خلال نموذج توكن $SLING المبتكر، ستكون لك حصة حقيقية في نجاحها. Slingshot لا يقتصر على إطلاق الألعاب فحسب، بل يُطلق حقوق ملكية فكرية حقيقية.

اسم العملة المشفرةSLING

التصنيفNo.2497

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.21%

المعروض المتداول186,468,623

إجمالي العرض5,000,000,000

إجمالي العرض5,000,000,000

معدل التداول0.0372%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.02871671040523046,2025-03-18

أدنى سعر0.0012148704458963,2025-05-25

البلوكتشين العامARB

مقدمةإن Slingshot، هي منصة إطلاق ألعاب روبلوكس والذكاء الاصطناعي. Slingshot منصة ألعاب ثورية تتيح لك امتلاك لعبة جديدة بقيمة مليار دولار. لأول مرة، يمكن للاعبين التعاون مع المبدعين والمؤثرين لرسم مسار ألعابهم المفضلة وجني ثمار نجاحهم. من خلال امتلاك الألعاب بشكل مشترك من خلال نموذج توكن $SLING المبتكر، ستكون لك حصة حقيقية في نجاحها. Slingshot لا يقتصر على إطلاق الألعاب فحسب، بل يُطلق حقوق ملكية فكرية حقيقية.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.