ما هو شريدN؟

شريدN بروتوكول مصمم لمعالجة مشكلة انخفاض السيولة في سوق NFT. على عكس بروتوكولات تجزئة NFT أو AMM الأخرى، يوفر شريدN حلولاً مخصصة للسيولة لمختلف أنواع NFTs، بما في ذلك ERC-721 وERC-1155. يميز البروتوكول بين معرّفات ERC-721، مما يتيح لـ NFTs ذات الخصائص المميزة الحصول على تقييمات عادلة بناءً على ندرتها.

ما الذي يجعل شريدN فريداً؟

1. حلول مستهدفة: يقدم شريدN مجموعة من حلول السيولة مثل التجزئة، وAMM NFT، واستراتيجيات التداول استناداً إلى خصائص NFT، مما يسمح للمستخدمين باختيار الخيار الأنسب لاحتياجاتهم. 2. دعم متعدد السلاسل: يدعم البروتوكول جميع البلوكشين العامة الرئيسية التي توجد بها NFTs، بهدف تعزيز الوصول إلى السيولة عبر كامل النظام البيئي لـ NFT. 3. الحوكمة المشتركة من قبل المجتمع: يمكن لحاملي رموز SHRED المشاركة في التصويت لإدارة مشاريع NFT وتحديد اتجاه تطوير البروتوكول. 4. التجميع: يجمع شريدN بين منصات السيولة الحالية الخاصة بـ NFT لتسهيل اكتشاف الأسعار بشكل أكثر سلاسة وزيادة السيولة.

ما الذي يمكن استخدام شريدN لأجله؟

الحوكمة المجتمعية: يمكن لحاملي رموز SHRED التصويت على تطوير شريدN وإدارة مشاريع NFT المدرجة على المنصة. تخفيض الرسوم: يستفيد المستخدمون الذين يحملون رموز SHRED من رسوم أقل عند تداول NFTs على المنصة. مكافآت توفير السيولة: يتم توزيع رسوم العمولة الخاصة بالمنصة على مقدمي السيولة لـ NFT في شكل رموز SHRED.

ما هو السعر الحالي لـ ShredN؟

السعر المباشر لـ ShredN (SHRED) هو $0.00116479 USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف ShredN في السوق؟

تحتلّ ShredN حاليًا المرتبة #9858 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $11647.9. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ SHRED؟

يبلغ المعروض المتداول لـ SHRED 10000000.0 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر ShredN خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت ShredN ضمن نطاق يتراوح بين $0.00116422 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$0.00127614 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد ShredN عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت ShredN أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $14.31، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $0.00104948. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول SHRED اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ ShredN؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة -4.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ BNB Chain Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.