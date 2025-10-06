سعر ROVR Network المباشر اليوم هو 0.00967 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ROVR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ROVR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ROVR Network المباشر اليوم هو 0.00967 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ROVR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ROVR بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار ROVR Network

ROVR Network السعر(ROVR)

السعر المباشر لـ 1 ROVR إلى USD:

$0.00967
-1.92%1D
USD
مخطط أسعار ROVR Network (ROVR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:00:48 (UTC+8)

معلومات سعر ROVR Network (ROVR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00961
24 ساعة منخفض
$ 0.00989
24 ساعة مرتفع

$ 0.00961
$ 0.00989
$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
0.00%

-1.92%

-6.12%

-6.12%

سعر ROVR Network (ROVR) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00967. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROVR بين أدنى سعر $ 0.00961 وأعلى سعر $ 0.00989، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROVR على الإطلاق هو $ 0.021590040558154902، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.008280267387340556.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROVR 0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.92% على مدار 24 ساعة، و -6.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ROVR Network (ROVR)

No.1830

$ 2.08M
$ 87.81K
$ 96.70M
215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876
2.15%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ ROVR Network هي $ 2.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 87.81K. العرض المتداول لـ ROVR يبلغ 215.29M، مع إجمالي عرض 9999998876. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.70M.

سجل سعر ROVR Network (ROVR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ROVR Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001893-1.92%
30 يوم$ -0.00187-16.21%
60 يوم$ +0.00467+93.40%
90 يوم$ +0.00467+93.40%
تغير سعر ROVR Network اليوم

سجل اليوم ROVR تغيرًا $ -0.0001893 (-1.92%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ROVR Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00187 (-16.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ROVR Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ROVR تغييرًا في $ +0.00467 (+93.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ROVR Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00467 (+93.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ROVR Network (ROVR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ROVR Network.

ما هو ROVR Network ( ROVR )

تُشكّل ROVR العمود الفقري للبيانات لأنظمة الذكاء الاصطناعي المكاني وأنظمة النقل الذكية المستقبلية. من خلال جمع بيانات متعددة المستشعرات - بما في ذلك الليدار، والكاميرات، ووحدات قياس القصور الذاتي (IMU)، وRTK، وغيرها - وإجراء دمج متقدم للمستشعرات، تُوفّر ROVR مجموعات بيانات تدريب ذكاء اصطناعي ضخمة وعالية الجودة تُمكّن تطبيقات الجيل القادم في القيادة الذاتية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي المكاني. يُمكن لأي شخص المساهمة بسلاسة من خلال تطبيق ROVR للجوال، وفتح تطبيقات تتراوح من القيادة الذاتية والبنية التحتية الذكية إلى ذكاء الطرق في الوقت الفعلي - مع جني ثمار اقتصاد بيانات لامركزي مستدام.

متوفر ROVR Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ROVR Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ROVRلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ROVR Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ROVR Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر ROVR Network (USD)

كم ستكون قيمة ROVR Network (ROVR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ROVR Network (ROVR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ROVR Network.

تحقق الآن من توقعات سعر ROVR Network!

توكنوميكس ROVR Network (ROVR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ROVR Network (ROVR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ROVR والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء ROVR Network ( ROVR )

هل تبحث عن كيفية شراء ROVR Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء ROVR Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ROVR إلى العملات المحلية

ROVR Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ROVR Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ROVR Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ROVR Network

كم يساوي ROVR Network (ROVR) اليوم؟
سعر ROVR المباشر في USD هو USD 0.00967، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ROVR إلى USD الحالي؟
سعر ROVR إلى USD الحالي هو $ 0.00967. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ROVR Network ؟
القيمة السوقية لعملة ROVR هي $ 2.08M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ROVR؟
العرض المتداول لتوكن ROVR هو 215.29M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ROVR؟
حقق ROVR سعرًا قياسيًا قدره 0.021590040558154902 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ROVR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.008280267387340556 ROVR.
ما هو حجم تداول ROVR؟
حجم تداول ROVR المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 87.81K USD.
هل سترتفع ROVR هذا العام؟
قد يرتفع ROVR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ROVR لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات ROVR Network (ROVR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

