استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Qualcomm نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 181.21 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Qualcomm نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 190.2705 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر QCOMON هو $ 199.7840 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر QCOMON هو $ 209.7732 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QCOMON في عام 2029 هو $ 220.2618 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QCOMON في عام 2030 هو $ 231.2749 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Qualcomm نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 376.7225.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Qualcomm نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 613.6413.