ما هو PATIC ( PTC )

مشروع Polyverse هو نظام بيئي ثوري متعدد السلاسل لألعاب بلوكتشين، مصمم لتوفير وصول سلس للاعبين إلى تجربة لعب غامرة عبر المتصفح، مع امتلاك حقيقي للأصول الرقمية. توكن Polyverse: PATIC (PTC) يدعم المعاملات داخل اللعبة، وتداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومكافآت التاخزين، والحوكمة اللامركزية، والتوافق بين سلاسل الإيثريوم وWAX. بفضل شراكاتها الاستراتيجية، واقتصادها القوي، ومجتمعها المتخصص، تحتل Polyverse مكانة رائدة في ابتكار ألعاب الويب 3.

متوفر PATIC على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك PATIC الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر PATIC

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل PATIC، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PTC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPATIC.

سجل أسعار PATIC

يوفر تتبع مسار سعر PTC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PTC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار PATIC.

كيفية شراء PATIC ( PTC )

هل تبحث عن كيفية شراء PATIC؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء PATIC على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PTC إلى العملات المحلية

1 PTC إلى VND ₫ 44.603925 1 PTC إلى AUD A$ 0.00259335 1 PTC إلى GBP ￡ 0.00123735 1 PTC إلى EUR € 0.00147465 1 PTC إلى USD $ 0.001695 1 PTC إلى MYR RM 0.00716985 1 PTC إلى TRY ₺ 0.0666474 1 PTC إلى JPY ¥ 0.24202905 1 PTC إلى RUB ₽ 0.13432875 1 PTC إلى INR ₹ 0.14551575 1 PTC إلى IDR Rp 27.7868808 1 PTC إلى KRW ₩ 2.29986075 1 PTC إلى PHP ₱ 0.09429285 1 PTC إلى EGP ￡E. 0.0841737 1 PTC إلى BRL R$ 0.00954285 1 PTC إلى CAD C$ 0.0023052 1 PTC إلى BDT ৳ 0.2070273 1 PTC إلى NGN ₦ 2.67771015 1 PTC إلى UAH ₴ 0.07022385 1 PTC إلى VES Bs 0.164415 1 PTC إلى PKR Rs 0.47799 1 PTC إلى KZT ₸ 0.864789 1 PTC إلى THB ฿ 0.05510445 1 PTC إلى TWD NT$ 0.0506805 1 PTC إلى AED د.إ 0.00622065 1 PTC إلى CHF Fr 0.00137295 1 PTC إلى HKD HK$ 0.0132888 1 PTC إلى MAD .د.م 0.01557705 1 PTC إلى MXN $ 0.03252705

PATIC المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PATIC ما هو سعر PATIC (PTC) اليوم؟ سعر PATIC (PTC) المباشر هو USD 0.001695 . ما هي القيمة السوقية لعملة PATIC (PTC)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة PATIC هي -- USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة PTC في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.001695 USD . ما هو العرض المتداول لعملة PATIC (PTC)؟ العرض المتداول الحالي لعملة PATIC (PTC)، هو USD -- . ما هو أعلى سعر لعملة PATIC (PTC)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة PATIC (PTC) هو USD 0.00264 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة PATIC (PTC)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة PATIC (PTC) هو $ 73.31K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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