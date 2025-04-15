PTC

مشروع Polyverse هو نظام بيئي ثوري متعدد السلاسل لألعاب بلوكتشين، مصمم لتوفير وصول سلس للاعبين إلى تجربة لعب غامرة عبر المتصفح، مع امتلاك حقيقي للأصول الرقمية. توكن Polyverse: PATIC (PTC) يدعم المعاملات داخل اللعبة، وتداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومكافآت التاخزين، والحوكمة اللامركزية، والتوافق بين سلاسل الإيثريوم وWAX. بفضل شراكاتها الاستراتيجية، واقتصادها القوي، ومجتمعها المتخصص، تحتل Polyverse مكانة رائدة في ابتكار ألعاب الويب 3.

اسم العملة المشفرةPTC

التصنيفNo.3476

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض50,000,000,000

إجمالي العرض50,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.002055201939586999,2025-04-15

أدنى سعر0.001177500912530466,2025-04-15

البلوكتشين العامETH

مقدمةمشروع Polyverse هو نظام بيئي ثوري متعدد السلاسل لألعاب بلوكتشين، مصمم لتوفير وصول سلس للاعبين إلى تجربة لعب غامرة عبر المتصفح، مع امتلاك حقيقي للأصول الرقمية. توكن Polyverse: PATIC (PTC) يدعم المعاملات داخل اللعبة، وتداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومكافآت التاخزين، والحوكمة اللامركزية، والتوافق بين سلاسل الإيثريوم وWAX. بفضل شراكاتها الاستراتيجية، واقتصادها القوي، ومجتمعها المتخصص، تحتل Polyverse مكانة رائدة في ابتكار ألعاب الويب 3.

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