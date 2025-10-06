سعر Pipe Network المباشر اليوم هو 0.08634 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PIPE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PIPE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Pipe Network المباشر اليوم هو 0.08634 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PIPE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PIPE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Pipe Network

Pipe Network السعر(PIPE)

السعر المباشر لـ 1 PIPE إلى USD:

$0.08411
$0.08411$0.08411
-0.88%1D
USD
مخطط أسعار Pipe Network (PIPE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:57:14 (UTC+8)

معلومات سعر Pipe Network (PIPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.07517
$ 0.07517$ 0.07517
24 ساعة منخفض
$ 0.09106
$ 0.09106$ 0.09106
24 ساعة مرتفع

$ 0.07517
$ 0.07517$ 0.07517

$ 0.09106
$ 0.09106$ 0.09106

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

+6.75%

-0.88%

-4.39%

-4.39%

سعر Pipe Network (PIPE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.08634. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PIPE بين أدنى سعر $ 0.07517 وأعلى سعر $ 0.09106، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPIPE على الإطلاق هو $ 0.34291515733046557، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.05288812467524619.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PIPE +6.75% على مدار الساعة الماضية، -0.88% على مدار 24 ساعة، و -4.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pipe Network (PIPE)

No.1236

$ 8.63M
$ 8.63M$ 8.63M

$ 77.07K
$ 77.07K$ 77.07K

$ 86.34M
$ 86.34M$ 86.34M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Pipe Network هي $ 8.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 77.07K. العرض المتداول لـ PIPE يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 86.34M.

سجل سعر Pipe Network (PIPE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Pipe Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0007467-0.88%
30 يوم$ +0.03634+72.68%
60 يوم$ +0.03634+72.68%
90 يوم$ +0.03634+72.68%
تغير سعر Pipe Network اليوم

سجل اليوم PIPE تغيرًا $ -0.0007467 (-0.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Pipe Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.03634 (+72.68%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Pipe Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PIPE تغييرًا في $ +0.03634 (+72.68%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Pipe Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.03634 (+72.68%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Pipe Network (PIPE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Pipe Network.

ما هو Pipe Network ( PIPE )

مشروع Pipe Network هو سحابة فائقة لامركزية تجمع بين توصيل المحتوى والتخزين والاستدلال بالذكاء الاصطناعي في بنية تحتية عالمية لا تتطلب أذونات. تُنسّق الشبكة بين عُقد مستقلة تُوفّر موارد النطاق الترددي والتخزين والحوسبة، مُقابل PIPE، رمز الخدمة الأصلي للشبكة. يُستخدم PIPE لائتمانات النطاق الترددي والتخزين والحوسبة، مع إثبات تشفيري للتحقق من الاستخدام، ونموذج "الاستهلاك إلى الرصيد" الذي يربط استهلاك التوكن مباشرةً بنشاط الشبكة.

متوفر Pipe Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Pipe Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PIPEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Pipe Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Pipe Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Pipe Network (USD)

كم ستكون قيمة Pipe Network (PIPE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Pipe Network (PIPE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Pipe Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Pipe Network!

توكنوميكس Pipe Network (PIPE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Pipe Network (PIPE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PIPE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Pipe Network ( PIPE )

هل تبحث عن كيفية شراء Pipe Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Pipe Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PIPE إلى العملات المحلية

Pipe Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Pipe Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Pipe Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pipe Network

كم يساوي Pipe Network (PIPE) اليوم؟
سعر PIPE المباشر في USD هو USD 0.08634، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PIPE إلى USD الحالي؟
سعر PIPE إلى USD الحالي هو $ 0.08634. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Pipe Network ؟
القيمة السوقية لعملة PIPE هي $ 8.63M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PIPE؟
العرض المتداول لتوكن PIPE هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PIPE؟
حقق PIPE سعرًا قياسيًا قدره 0.34291515733046557 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PIPE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.05288812467524619 PIPE.
ما هو حجم تداول PIPE؟
حجم تداول PIPE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 77.07K USD.
هل سترتفع PIPE هذا العام؟
قد يرتفع PIPE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PIPE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:57:14 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PIPE إلى USD

المبلغ

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.08634 USD

تداول PIPE

/USDTPIPE
$0.08411
$0.08411$0.08411
-0.89%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

