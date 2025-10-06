ما هو Pipe Network ( PIPE )

مشروع Pipe Network هو سحابة فائقة لامركزية تجمع بين توصيل المحتوى والتخزين والاستدلال بالذكاء الاصطناعي في بنية تحتية عالمية لا تتطلب أذونات. تُنسّق الشبكة بين عُقد مستقلة تُوفّر موارد النطاق الترددي والتخزين والحوسبة، مُقابل PIPE، رمز الخدمة الأصلي للشبكة. يُستخدم PIPE لائتمانات النطاق الترددي والتخزين والحوسبة، مع إثبات تشفيري للتحقق من الاستخدام، ونموذج "الاستهلاك إلى الرصيد" الذي يربط استهلاك التوكن مباشرةً بنشاط الشبكة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pipe Network كم يساوي Pipe Network (PIPE) اليوم؟ سعر PIPE المباشر في USD هو USD 0.08634 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر PIPE إلى USD الحالي؟ $ 0.08634 . راجع سعر PIPE إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ Pipe Network ؟ القيمة السوقية لعملة PIPE هي $ 8.63M USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن PIPE؟ العرض المتداول لتوكن PIPE هو 100.00M USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PIPE؟ حقق PIPE سعرًا قياسيًا قدره 0.34291515733046557 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PIPE؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.05288812467524619 PIPE . ما هو حجم تداول PIPE؟ حجم تداول PIPE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 77.07K USD . هل سترتفع PIPE هذا العام؟ قد يرتفع PIPE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PIPE لمزيد من التحليل المتعمق.

