استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Pipe Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.08716 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Pipe Network نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.091518 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر PIPE هو $ 0.096093 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر PIPE هو $ 0.100898 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PIPE في عام 2029 هو $ 0.105943 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PIPE في عام 2030 هو $ 0.111240 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Pipe Network نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.181199.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Pipe Network نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.295154.