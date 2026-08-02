سعر OpenVision اليوم

السعر المباشر لمشروع OpenVision (VISION) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VISION الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VISION.

يحتل OpenVision حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,576، مع عرض متداول قدره 1.00B VISION. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VISION بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00795025، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VISION بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OpenVision (VISION)

القيمة السوقية $ 23.58K$ 23.58K $ 23.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.58K$ 23.58K $ 23.58K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OpenVision هي $ 23.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VISION يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.58K.