توكنوميكس ORIGYN (OGY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ORIGYN (OGY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ORIGYN (OGY) OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. الموقع الرسمي: https://www.origyn.com الوثيقة البيضاء: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf مستكشف الكتل: https://dashboard.origyn.com/explorer اشتر OGY الآن!

توكنوميكس ORIGYN (OGY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ORIGYN (OGY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.14M $ 20.14M $ 20.14M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 السعر الحالي: $ 0.002572 $ 0.002572 $ 0.002572 معرفة المزيد عن سعر ORIGYN (OGY)

توكنوميكس ORIGYN (OGY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ORIGYN (OGY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OGY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OGY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OGY، استكشف السعر المباشر لتوكن OGY!

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