استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع NVIDIA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 206.82 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد NVIDIA نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 217.161 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر NVDAON هو $ 228.0190 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر NVDAON هو $ 239.4200 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NVDAON في عام 2029 هو $ 251.3910 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NVDAON في عام 2030 هو $ 263.9605 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر NVIDIA نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 429.9639.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر NVIDIA نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 700.3659.