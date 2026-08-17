سعر Nitro اليوم

السعر المباشر لمشروع Nitro (NITRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NITRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NITRO.

يحتل Nitro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 324,776، مع عرض متداول قدره 420.00B NITRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NITRO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NITRO بمقدار -0.47% خلال الساعة الماضية و-12.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nitro (NITRO)

القيمة السوقية $ 324.78K$ 324.78K $ 324.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 324.78K$ 324.78K $ 324.78K إمداد دورة التداول 420.00B 420.00B 420.00B إجمالي العرض 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nitro هي $ 324.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NITRO يبلغ 420.00B، مع إجمالي عرض 420000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 324.78K.