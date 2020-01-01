توكنوميكس Atlas Navi (NAVI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Atlas Navi (NAVI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Atlas Navi (NAVI) Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. الموقع الرسمي: https://www.atlasnavi.com/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 اشتر NAVI الآن!

توكنوميكس Atlas Navi (NAVI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Atlas Navi (NAVI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.63M $ 6.63M $ 6.63M إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.30M $ 12.30M $ 12.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 السعر الحالي: $ 0.041 $ 0.041 $ 0.041 معرفة المزيد عن سعر Atlas Navi (NAVI)

توكنوميكس Atlas Navi (NAVI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Atlas Navi (NAVI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NAVI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NAVI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NAVI، استكشف السعر المباشر لتوكن NAVI!

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