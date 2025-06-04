ما هو naiive ( NAIIVE )

عملة الميم هذه تُسمى "naiive"، وهي مرتبطة بمشروع NFT يُسمى "naiive cats. أُطلق المشروع على منصة OpenSea، ويضم 10,000 قطة افتراضية.

متوفر naiive على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك naiive الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر naiive

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل naiive، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ NAIIVE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارnaiive.

سجل أسعار naiive

يوفر تتبع مسار سعر NAIIVE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ NAIIVE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار naiive.

كيفية شراء naiive ( NAIIVE )

هل تبحث عن كيفية شراء naiive؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء naiive على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NAIIVE إلى العملات المحلية

1 NAIIVE إلى VND ₫ 36.835737 1 NAIIVE إلى AUD A$ 0.002155692 1 NAIIVE إلى GBP ￡ 0.001021854 1 NAIIVE إلى EUR € 0.001217826 1 NAIIVE إلى USD $ 0.0013998 1 NAIIVE إلى MYR RM 0.005935152 1 NAIIVE إلى TRY ₺ 0.054816168 1 NAIIVE إلى JPY ¥ 0.199933434 1 NAIIVE إلى RUB ₽ 0.11093415 1 NAIIVE إلى INR ₹ 0.12024282 1 NAIIVE إلى IDR Rp 22.947537312 1 NAIIVE إلى KRW ₩ 1.907073522 1 NAIIVE إلى PHP ₱ 0.078024852 1 NAIIVE إلى EGP ￡E. 0.069514068 1 NAIIVE إلى BRL R$ 0.007880874 1 NAIIVE إلى CAD C$ 0.001903728 1 NAIIVE إلى BDT ৳ 0.170971572 1 NAIIVE إلى NGN ₦ 2.211362046 1 NAIIVE إلى UAH ₴ 0.057993714 1 NAIIVE إلى VES Bs 0.1343808 1 NAIIVE إلى PKR Rs 0.3947436 1 NAIIVE إلى KZT ₸ 0.71417796 1 NAIIVE إلى THB ฿ 0.045591486 1 NAIIVE إلى TWD NT$ 0.041938008 1 NAIIVE إلى AED د.إ 0.005137266 1 NAIIVE إلى CHF Fr 0.001133838 1 NAIIVE إلى HKD HK$ 0.010974432 1 NAIIVE إلى MAD .د.م 0.012864162 1 NAIIVE إلى MXN $ 0.02687616

naiive المورد

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أهم الأخبار

تعمق في MEXC العقود الآجلة التنبؤية: لعبة حول رؤية السوق في سوق العملات الرقمية، إن التقلبات هي مخاطرة وفرصة في آن واحد. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار القصيرة الأجل، فإن عقود MEXC التنبؤية (Prediction Futures) هي أداة تداول مبتكرة، تقدم تجربة تداول بسيطة، بديهية وجذابة للغاية. ستقدم لك هذه المقالة تفاصيل فريدة عن عقود MEXC التنبؤية، وكيف يمكن أن تساعدك في التميز في السوق.

ما هو Defi App (HOME Token)؟ دليل كامل لعملة حوكمة Defi App في عالم التمويل اللامركزي المتطور بسرعة، تظل التعقيدات أكبر عقبة أمام التبني الجماهيري. يظهر HOME Token كحل للحوكمة لـ Defi App، أول تطبيق فائق في مجال التشفير والذي يجمع بين بساطة البورصات المركزية وأمان الحفظ الذاتي. يستكشف هذا الدليل الشامل الدور الفريد لـ HOME في حوكمة منصة قامت بالفعل بمعالجة أكثر من 11 مليار دولار في الحجم مع أكثر من 350,000 مستخدم، كاشفًا كيف أن هذه العملة المملوكة للمجتمع تعيد تشكيل مستقبل وصول DeFi والحوكمة.