توكنوميكس Metti Token (MTT)
توكنوميكس Metti Token (MTT) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Metti Token (MTT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
معلومات Metti Token (MTT)
توكن METTI (MTT) هو توكن متعدد الاستخدامات ضمن منظومة OMET/ONFA، يُستخدم للدفع والتداول والإيداع، بالإضافة إلى مزايا حصرية مثل المشاركة في برامج FOMO، والسباقات الصغيرة، وشراء حزم تعدين NFT. كما يعمل MTT كرمز حوكمة، مما يُمكّن المجتمع من التصويت على القرارات الرئيسية، بينما تُتيح قدرته على تعدد السلاسل تبادلًا سلسًا عبر منصتي DEX وCEX. بفضل نموذج التوكنات الانكماشي، والشفافية على السلسلة، والتطبيقات القابلة للتطوير، ونهج يُركز على المجتمع، تلتزم MTT ببناء قيمة مستدامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنتجات والخدمات العملية والواقعية.
توكنوميكس Metti Token (MTT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Metti Token (MTT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن MTT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MTT التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MTT، استكشف السعر المباشر لتوكن MTT!
كيفية شراء MTT
هل أنت مهتم بإضافة Metti Token (MTT) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء MTT ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر Metti Token (MTT)
يساعد تحليل تاريخ أسعار MTT المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر MTT
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MTT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MTT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.
يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية
شراء Metti Token (MTT)
المبلغ
1 MTT = 31.79 USD
تداول Metti Token (MTT)
رائج
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
الأعلى حجماً
العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول
مضاف حديثا
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
أعلى الرابحين
أفضل الكريبتو الرابح على مدار 24 ساعة والذي يجب على كل متداول الانتباه إليه