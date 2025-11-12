توكنوميكس Metti Token (MTT)

توكنوميكس Metti Token (MTT)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Metti Token (MTT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 17:41:10 (UTC+8)
USD

توكنوميكس Metti Token (MTT) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Metti Token (MTT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
إجمالي العرض:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
العرض المتداول:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 158.95M
$ 158.95M$ 158.95M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 210.26
$ 210.26$ 210.26
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041
السعر الحالي:
$ 31.79
$ 31.79$ 31.79

معلومات Metti Token (MTT)

توكن METTI (MTT) هو توكن متعدد الاستخدامات ضمن منظومة OMET/ONFA، يُستخدم للدفع والتداول والإيداع، بالإضافة إلى مزايا حصرية مثل المشاركة في برامج FOMO، والسباقات الصغيرة، وشراء حزم تعدين NFT. كما يعمل MTT كرمز حوكمة، مما يُمكّن المجتمع من التصويت على القرارات الرئيسية، بينما تُتيح قدرته على تعدد السلاسل تبادلًا سلسًا عبر منصتي DEX وCEX. بفضل نموذج التوكنات الانكماشي، والشفافية على السلسلة، والتطبيقات القابلة للتطوير، ونهج يُركز على المجتمع، تلتزم MTT ببناء قيمة مستدامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنتجات والخدمات العملية والواقعية.

الموقع الرسمي:
https://onfa.io/
الوثيقة البيضاء:
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
مستكشف الكتل:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

توكنوميكس Metti Token (MTT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Metti Token (MTT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن MTT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MTT التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MTT، استكشف السعر المباشر لتوكن MTT!

كيفية شراء MTT

هل أنت مهتم بإضافة Metti Token (MTT) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء MTT ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر Metti Token (MTT)

يساعد تحليل تاريخ أسعار MTT المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر MTT

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MTT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MTT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

لماذا عليك اختيار MEXC؟

MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.

أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة
أسرع إدراج التوكن في CEXs
#1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة
أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7
شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم
حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط
mc_how_why_title
اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT: طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو!

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية