توكن METTI (MTT) هو توكن متعدد الاستخدامات ضمن منظومة OMET/ONFA، يُستخدم للدفع والتداول والإيداع، بالإضافة إلى مزايا حصرية مثل المشاركة في برامج FOMO، والسباقات الصغيرة، وشراء حزم تعدين NFT. كما يعمل MTT كرمز حوكمة، مما يُمكّن المجتمع من التصويت على القرارات الرئيسية، بينما تُتيح قدرته على تعدد السلاسل تبادلًا سلسًا عبر منصتي DEX وCEX. بفضل نموذج التوكنات الانكماشي، والشفافية على السلسلة، والتطبيقات القابلة للتطوير، ونهج يُركز على المجتمع، تلتزم MTT ببناء قيمة مستدامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنتجات والخدمات العملية والواقعية.