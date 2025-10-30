استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع MicroStrategy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 279.4 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد MicroStrategy نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 293.37 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MSTRON هو $ 308.0385 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MSTRON هو $ 323.4404 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSTRON في عام 2029 هو $ 339.6124 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSTRON في عام 2030 هو $ 356.5930 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MicroStrategy نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 580.8525.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر MicroStrategy نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 946.1475.