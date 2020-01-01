توكنوميكس MORPHO (MORPHO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MORPHO (MORPHO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MORPHO (MORPHO) Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. الموقع الرسمي: https://morpho.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.morpho.org/whitepapers/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2 اشتر MORPHO الآن!

توكنوميكس MORPHO (MORPHO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MORPHO (MORPHO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 581.57M $ 581.57M $ 581.57M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 322.93M $ 322.93M $ 322.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 السعر الحالي: $ 1.8009 $ 1.8009 $ 1.8009 معرفة المزيد عن سعر MORPHO (MORPHO)

توكنوميكس MORPHO (MORPHO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MORPHO (MORPHO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MORPHO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MORPHO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MORPHO، استكشف السعر المباشر لتوكن MORPHO!

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