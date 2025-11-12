مجموعة MultiBank، التي تأسست في كاليفورنيا عام 2005، تُعد الآن واحدة من أكبر مؤسسات المشتقات المالية عبر الإنترنت وأكثرها تنظيمًا في العالم. يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير أكثر من 25 مكتبًا حول العالم، وتخدم أكثر من مليوني عميل في أكثر من 100 دولة. بفضل امتثالها القوي للأنظمة، وتقنياتها المتطورة، وتركيزها على النزاهة المالية، تقدم مجموعة MultiBank تجربة تداول آمنة وسلسة في جميع أنحاء العالم.

واليوم، تُسهم المجموعة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي من خلال قيادة أحد أكثر مشاريع ترميز الأصول الحقيقية (RWA) طموحًا في هذا القطاع، والذي يتمحور حول أول توكن خاص بها: MBG$.