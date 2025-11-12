توكنوميكس MultiBank Group (MBG)
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MultiBank Group (MBG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
معلومات MultiBank Group (MBG)
مجموعة MultiBank، التي تأسست في كاليفورنيا عام 2005، تُعد الآن واحدة من أكبر مؤسسات المشتقات المالية عبر الإنترنت وأكثرها تنظيمًا في العالم. يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير أكثر من 25 مكتبًا حول العالم، وتخدم أكثر من مليوني عميل في أكثر من 100 دولة. بفضل امتثالها القوي للأنظمة، وتقنياتها المتطورة، وتركيزها على النزاهة المالية، تقدم مجموعة MultiBank تجربة تداول آمنة وسلسة في جميع أنحاء العالم.
واليوم، تُسهم المجموعة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي من خلال قيادة أحد أكثر مشاريع ترميز الأصول الحقيقية (RWA) طموحًا في هذا القطاع، والذي يتمحور حول أول توكن خاص بها: MBG$.
توكنوميكس MultiBank Group (MBG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس MultiBank Group (MBG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن MBG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MBG التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MBG، استكشف السعر المباشر لتوكن MBG!
كيفية شراء MBG
هل أنت مهتم بإضافة MultiBank Group (MBG) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء MBG ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر MultiBank Group (MBG)
يساعد تحليل تاريخ أسعار MBG المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر MBG
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MBG؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MBG الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.
يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية
